Un lungo messaggio sui social per provare a voltare pagina. Esteban Ocon torna a parlare dopo l’incidente causato con il compagno di squadra Pierre Gasly poco dopo il via del GP di Monaco. Per il pilota, che si era scusato nei giorni scorsi, si ipotizzava una sanzione da parte del team. Al momento, salvo sorprese, Ocon sarà in Canada. Sui social, intanto, ha scritto "Molto è stato detto dopo il GP di Monaco. Ho ricevuto molti messaggi di supporto, ma sono rattristato dalla negatività e dagli attacchi online sulla mia persona, il mio essere pilota e la mia carriera. Grazie al duro lavoro e ai sacrifici di tante persone ho potuto correre 140 gran premi dal 2016; ci sono stati incidenti, sono stato fortunato ad avere compagni di squadra di talento ed esperienza come Ricciardo, Perez, Gasly e il due volte campione Alonso con i quali c’è rispetto, c’è battaglia in gara e a volte anche dei contatti".