Il pilota della Mercedes ha vinto l'ennesima battaglia legale per la ristrutturazione del giardino della sua casa di Londra, acquistata nel 2017 e ancora mai abitata. Hamilton potrà tagliare un albero di prugne contro il parere dei vicini, che lo avevano denunciato ai consigli di quartiere per violazione del paesaggio urbano

Ha acquistato quell'immobile nel 2017 per circa 20 milioni di euro, ma Lewis Hamilton non è ancora riuscito ad abitare la sua nuova casa di Londra per diversi "intoppi" burocratici causati dai vicini: sono in gran parte celebrità del mondo dell'economia e della finanza e artisti preoccupati che la presenza dell'automobilista possa attirare l'attenzione dei mass media, minando la tranquillità della zona. Presto, però, il sette volte campione del mondo di Formula 1 potrebbe finalmente mettere piede nella sua abitazione. Hamilton ha infatti vinto in tribunale l'ennesima battaglia legale, che gli permetterà di ristrutturare il giardino: potrà tagliare un albero di prugne, che lui stesso ha dimostrato essere malato, contro il parere dei vicini che lo avevano denunciato ai consigli di quartiere di Kensington e Chelsea per violazione del paesaggio urbano.