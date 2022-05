Inizia un affascinante weekend statunitense per le quattroruote, che vedono sbarcare in Florida sia la Formula 1 che la W Series , al suo esordio su Sky e in streaming su NOW . Il sipario sul Circus come sempre si alza venerdì con la conferenza dei piloti in Live Streaming su skysport.it

La Formula 1 fa tappa in Florida con il GP di Miami. Un evento straordinario che sarà visibile come sempre anche su Sky Sport 4K oltre che su Sky Sport F1, Sky Sport 1 e in streaming su NOW. Da giovedì 5 maggio, appuntamento con l’affascinante tracciato del Miami International Autodrome: gara in programma domenica 8 alle ore 21.30, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero. Venerdì si parte con la conferenza stampa dei piloti, che potrete seguire in Live Streaming su skysport.it. Questi i gruppi e l'ordine dei piloti per l'appuntamento in programma alle 17. A seguire le prove libere che, sempre sul nostro sito, potrete segiore con il Live Blog e il monitor dei tempi.