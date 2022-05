Il circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium, casa del football e dei Miami Dolphins, è un cittadino velocissimo, con due rettilinei infiniti e un tratto molto lento. Un misto tra Baku e Jeddah. Domenica 8 maggio la gara della F1 è in diretta alle 21:30 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW GP MIAMI, LA GUIDA TV Condividi

Il contorno sarà spettacolare ma anche in pista lo show è assicurato. Proprio per il suo disegno particolare: il circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium, casa del football e dei Miami Dolphins, è un cittadino velocissimo, con due rettilinei infiniti e un tratto molto lento. Un misto tra Baku e Jeddah ma a differenza dell’Arabia Saudita la pista è più larga e non ci sono curve cieche, per questo è considerata più sicura ed è piaciuta ai piloti che l’hanno provata al simulatore.

Per quanto visto finora un tracciato più favorevole a Red Bull ma proprio per questo la Ferrari potrebbe anticipare novità sul motore, per colmare il gap sul dritto e magari farne un punto di forza. La rossa porterà anche un fondo modificato per limitare il porpoising, il fastidioso saltellamento provocato dall’effetto suolo ad alte velocità.