L'attesa è finalmente finita! Alessandra Neri, pilota e commentatrice Sky, ci porta verso la terza stagione delle W Series che sta per cominciare. C'è un titolo da difendere per Jamie Chadwick, ma anche un sogno da realizzare: raggiungere la Formula 1. Tutto il weekend di Miami live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

W SERIES SU SKY: LA GUIDA TV