Sainz, momento no: dall'Australia a Miami. FOTO

Momento complicato per il pilota spagnolo della Ferrari. Out in Australia, poi a Imola ha chiuso il GP dopo pochissimo a causa di un contatto con Ricciardo. E ora il weekend di Miami iniziato con una capocciata (e un taglio) e proseguito con un botto a muro per un errore nelle seconde libere. Tutto il fine settimana della Florida è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

