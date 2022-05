E' la Mercedes la sorpresa del venerdì di Miami, con George Russell miglior tempo nelle Libere 2: "Con il caldo siamo più veloci, ma non facciamoci prendere dall'entusiasmo". Hamilton: "La macchina sembra la stessa, ma siamo migliorati. Dove? Non saprei dirlo...". Il fine settimana di Miami è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MIAMI, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE