Comincia un affascinante weekend statunitense per le quattroruote, che vedono sbarcare in Florida sia la Formula 1 che la W Series, al suo esordio su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 8 maggio, sarà un altro fine settimana da non perdere su Sky per tutti gli appassionati di motori. Dall'Italia agli Stati Uniti, dalla storica Imola alla novità Miami. Il Mondiale pronto a battezzare la nuova tappa del suo calendario: in Florida lo spettacolo è garantito, e non solo perché si correrà su un tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium (circa 5,5 Km) con due rettilinei "importanti" in grado di consentire sorpassi. Di fatto questo tracciato rappresenta un'incognita per tutti. Il via oggi con la conferenza stampa dei piloti che potrete seguire alle 17 su skysport.it in Live Streaming, poi subito tutti in pista per le prove libere. Sabato le qualifiche alle 22, domenica il GP alle 21.30. La F1 è in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now.