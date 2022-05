L'ex pilota, star negli Usa, sull'attenzione che gli americani stanno rivolgendo alla F1: "Non mi sorprende, adorano le corse e le tre gare che ci saranno dal 2023 aumenteranno tutto questo. Appassionano anche le storie". Sulla pista di Miami: "Ho corso in molti circuito cittadini e so che sono impegnativi". Sulla W Series: "Ho sempre gareggiato con gli uomini e chi vincerà il campionato femminile dovrà provare a batterli. Avrei voluto guidare in F1, solo una questione di tempo vederne una in questa categoria"