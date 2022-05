Charles Leclerc sorride dopo il venerdì di Miami: "E' stata una giornata positiva, in cui ci siamo concentrati sul trovare il nostro passo e abbiamo imparato parecchio sulle caratteristiche di questo nuovo circuito. Sarà un weekend interessante". Il fine settimana di Miami è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MIAMI, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE