Carlos Sainz protagonista di un'altra uscita di pista, questa volta nelle Libere 2 di Miami: "Non un buon inizio, ma la Ferrari è competitiva. Concentriamo la nostra attenzione sulla qualifica e sulla gara". Il fine settimana di Miami è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MIAMI, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - FOTO E VIDEO DELL'INCIDENTE