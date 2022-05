Max Verstappen si accoda dietro le Ferrari di Leclerc e Sainz nelle qualifiche del GP di Miami: "Per dove siamo partiti, sono soddisfatto del 3° posto. Dobbiamo rendere i weekend meno complicati. Siamo vicini alla Ferrari, in gara saremo forti". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

"Dobbiamo rendere i weekend meno complicati"

"Nel complesso sono soddisfatto. Ieri ho fatto 4-5 giri, la giornata di oggi l’ho usata tutta per imparare la pista e trovare buon bilanciamento in macchina. Essere così competitivo in qualifica è stato abbastanza sorprendente. Questa non è una pista semplice da apprendere. Chiaramente vuoi essere in pole, ma per dove partivamo il lavoro è stato buono. Ma dobbiamo cercare di renderci i weekend meno difficili. Così diventa complicato. Ma per domani abbiamo una buona opportunità. Abbiamo buona velocità di punta e la macchina è ben guidabile, quindi non vedo l’ora che sia domani. Difficile superare? Sì, uscire di traiettoria è complicato, ma possono succedere tante cose domani. Vedremo anche come si comporteranno le gomme. Ieri ho perso tutta la giornata, partivo indietro pur cercando di spingere. Non potevo fare di più. Siamo competitivi, siamo vicini alla Ferrari. Saremo forti in gara. Non è facile capire cosa si può fare esattamente in una pista come questa".