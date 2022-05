Problemi in casa Red Bull durante le seconde libere. Max Verstappen è costretto a chiudere in anticipo la sessione dopo un principio di incendio sulla sua monoposto, causato da un problema idraulico e dal conseguente surriscaldamento dei freni. Il fine settimana di Miami è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

