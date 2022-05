Una magia o qualcosa del genere per il pilota olandese della Red Bull: nel finale delle FP3, nel tentativo di portarsi al comando, spinge e rischia grosso fino a fermarsi a pochi passi dal muro di curva 14. Sarebbe stato un grosso problema per il campione del mondo in vista delle qualifiche che scattano alle 22. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

