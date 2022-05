Il campionato femminile riparte da Miami e riparte dalla britannica detentrice del titolo che si aggiudica Gara-1. Male al via spagnola Marți che scattava dalla pole. Sul podio anche Marta Garcia e Jessica Hawkins. Domani la seconda gara: tutto in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

