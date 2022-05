Leclerc stellare, ma che bravo Sainz a riscattarsi

Conoscevamo la forza di Leclerc in qualifica, e ora i numeri e le classifiche all time vedono il suo nome scalare tra i migliori. Ma il sabato in Florida ha messo in evidenza anche la capacità di Sainz di reagire a un momento difficile. E mentre Verstappen è arrabbiato, c’è qualche "segnale" di Hamilton. Oggi il GP di Miami è in diretta alle 21.30 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

HIGHLIGHTS - GRIGLIA DI PARTENZA