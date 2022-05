Carlos Sainz sale sul podio dopo una super difesa su Perez: "E' stato difficile tenere dietro Checo, ho conservato il terzo posto ed è importante. E' stata una gara difficile, la macchina scivolava tanto. Voglio di più, ma non è male". GP MIAMI, GLI HIGHLIGHTS - FOTO. TUTTI I VIP A MIAMI Condividi

Carlos Sainz lotta per 57 giri con Sergio Perez e conquista un importante podio in ottica Mondiale costruttori per la Ferrari. A Miami lo spagnolo centra punti che fanno morale, al termine di un periodo non proprio positivo, culminato con il botto di venerdì nelle libere.

"Bella battaglia con Perez, importante chiudere sul podio" leggi anche Leclerc: "Pensavo di superare Max nel finale" "Fisicamente? Sono stato meglio diciamo. Dopo venerdì avevo ancora male al collo prima della gara, ho dovuto gestirlo. Con Checo è stata una gran bella battaglia visto che aveva le medie. Tenerlo dietro è stato difficile, ma abbiamo conservato il podio, che è un buon risultato. Non è stato semplice. E’ stata una gara dura per il caldo, per le gomme. La macchina scivolava tanto. Alla fine abbiamo centrato il risultato che meritavamo, un discreto terzo posto. Possiamo crescere da qui. Voglio di più, ma non è male".