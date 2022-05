Seconda posizione per Charles Leclerc nel GP di Miami . Il monegasco, scattato dalla pole, nulla ha potuto contro lo strapotere di Max Verstappen, che si avvicina a 19 lunghezze nel Mondiale.

" A livello fisico è stata gara difficile . Abbiamo faticato parecchio con le gomme medie , specialmente nel primo stint. Sono stato rimontato e questo ci ha reso la gara più diffi cile. Con le hard invece siamo stati molto competitivi. Alla fine pensavo di poter superare Max , ma oggi avevano un vantaggio nel passo. Ma è stato divertente. Bellissimo avere così tante persone sugli spalti e così tanti tifosi Ferrari. Io e Max spettacolo? Spero anche io di vedere altre lotte. Dobbiamo concentrarci sullo sviluppo , sarà importante da qui a fine anno. Speriamo di poter crescere dalla prossima gara in avanti"

"Da due gare fatichiamo con le gomme più morbide"

"E' da due gare che con le gomme più morbide facciamo fatica. Siamo forti sulla prima parte di gara, poi degradiamo velocemente. Dobbiamo analizzare questo problema per migliorarci. Red Bull stanno andando molto forte in gara, noi dobbiamo rientrare su di loro. Forse si poteva fare qualcosa in più ai box nella safety-car, dobbiamo analizzare anche questo"