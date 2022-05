Più che la Formula 1, sembra la notte degli Oscar! Parterre de roi pazzesco in occasione del GP di Miami, quinto appuntamento del Mondiale. Nel paddock si sono visti, fra gli altri, Michelle Obama, David Beckham, George Lucas, Michael Douglas. Il gran premio è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GRIGLIA DI PARTENZA