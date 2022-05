Sport diversi, certo, ma potenzialmente quella di Verstappen e Leclerc in F1 potrebbe diventare una nuova generazione di campioni come quella dei due grandi tennisti. Senza dimenticare Sainz. Il Mondiale torna tra due settimane a Barcellona: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - LE FOTO DEL GP - TUTTI I VIP A MIAMI