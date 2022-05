L'azione che ha portato Vettel (Aston Martin) al sorpasso su Latifi (Williams) è senza dubbio la migliore vista nella gara in Florida. Rivediamo come è andata nei dettagli, anche se Marc Gené non era proprio d'accoerdo... La F1 torna il 28 maggio con il GP di Spagna: diretta Sky Sport F1

HIGHLIGHTS - LE FOTO DEL GP - TUTTI I VIP A MIAMI