Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Formula 1 . Inizia la settimana del GP di Spagna , che porterà la carovana del Circus , dopo la novità Miami, a correre sul tracciato di Barcellona-Montmeló . Domenica la gara scatterà alle 15 , ma il sipario si alzerà sul lungo weekend dalle 10.30 di venerdì con la conferenza stampa dei piloti che potrete seguire come sempre in Live Streaming su skysport.it. Qui tutti gli orari di un altro grande weekend di Formula 1 live su su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW.

Il circuito di Barcellona-Montmeló

È una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri visto che è usata per i test invernali da diverse stagioni. Il layout non è particolarmente favorevole ai sorpassi, ma nel complesso può essere considerato un notevole banco di prova per valutare ulteriormente le nuove monoposto, dato che la pista catalana è una vera e propria galleria del vento a cielo aperto. Non sollecita troppo motore e cambio, tuttavia, i lunghi curvoni e l’asfalto abrasivo sottopongono a forti sollecitazioni gli pneumatici. Un occhio alle temperature: previste massime di 27° C per i tre giorni in pista.