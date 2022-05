Molti team sono arrivati a Barcellona portando delle novità. Anche l'Aston Martin presenta degli aggiornamenti, e per molti la vettura è apparsa molto simile alla Red Bull. Voci e sospetti al paddock, ma una nota della FIA ha specificato che non c'è stato nessun illecito nell'aggiornamento aerodinamico dopo un'indagine. Tutto il weekend di Barcellona in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

