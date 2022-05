Charles Leclerc è stato il più veloce nel venerdì di Barcellona, ma ha faticato sul passo gara: "Dobbiamo trovare subito una soluzione, le gomme sul giro secco vanno bene, ma nella simulazione gara hanno faticato. Non sono preoccupato, bisogna lavorare". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

GP SPAGNA, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE