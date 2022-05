Gara di casa e casco speciale per Carlos Sainz: dominao il colori della Spagna e il rosso Ferrari. E non manca il peperoncino per l'assonanza con il suo soprannome. Il pilota della Ferrari lo ha svelato su propri canali social. Tutto il weekend di Barcellona in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP SPAGNA, DIRETTA DELLE LIBERE