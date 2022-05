Max Verstappen in prima fila ma dietro a Charles Leclerc nel GP di Spagna: "Peccato non aver completato l'ultimo tentativo, ho perso potenza. Il 2° posto è comunque una buona posizione. Nelle ultime gare siamo stati più bravi nella gestione delle gomme, dovremo farlo anche domani". Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP SPAGNA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE