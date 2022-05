Non c'è dubbio che sia questo il momento chiave del GP di Spagna: al giro 27 il primo problema di affidabilità della stagione costringe il leader della corsa, Charles Leclerc, a ritirarsi. E lui via radio: "No! No!". Il Mondiale torna domenica prossima a Monte-Carlo: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - PAGELLE