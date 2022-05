Quello di Leclerc è stato un weekend da massimo dei voti, nonostante il problema di affidabilità che gli ha tolto il successo a Barcellona. Ottimo Russell (e la rediviva Mercedes anche con Hamilton), stoico Norris (in pista dopo un malessere). Verstappen vince, è nuovo leader e prende 9. Da Sainz ci si aspetta di più, malissimo Magnussen. Il campionato torna domenica a Monte-Carlo: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



LA CRONACA E GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI SPAGNA