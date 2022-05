La Mercedes torna da Barcellona con il 3° posto di Russell e il 5° di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ammette: "Potevamo vincere, avevamo un passo gara grandioso con le medie". Il Mondiale torna tra una settimana a Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"Non è stato un azzardo prendere le medie, sono stato colpito dopo 3 curve. Penso fosse la scelta giusta, potevamo lottare per la vittoria, avevamo un passo grandioso sulle gomme media . Sono giornate che arrivano per metterci alla prova"

Russell: "Red Bull oggi era più veloce di noi"

"Se ho pensato di poter vincere? Beh, quando sei in testa ovviamente pensi di avere delle possibilità ma stavamo cercando di trovare l’equilibrio su tante cose. C’era Max dietro super veloce e noi avevamo problemi alle gomme e il motore che si surriscaldava. Non sapevo come stare dietro a tutte queste cose. Sono riuscito a tenere dietro Max per un po’, ma era chiaro che il pacchetto migliore era il loro oggi. Quindi complimenti a loro. Però sembra che abbiamo trovato una svolta come team. Non siamo ancora in lotta per vincere, ma penso che abbiamo fatto un bel progresso. Guardo alle prossime gare con ottimismo“