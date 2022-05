Con un giro monstre in 1:18.750, Leclerc ha conquistato la pole al GP di Spagna che scatta oggi alle 15. In prima fila la Red Bull di Verstappen e subito dopo l'altra Rossa di Sainz con la Mercedes di Russell. I piloti dovranno fare i conti con le temperature elevate su una pista che però tutti conoscono molto bene. Gara diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

Una magia. Così è stata definita la pole di Charles Leclerc al Montmeló : un 1:18.750 ottenuto nel finale e che gli permetterà di partirà davanti a tutti nel GP di Spagna che scatta alle 15 . Un problema ha condizionato l'ultimo giro di Verstappen , che però scatta in prima fila con la speranza di sfruttare al meglio la partenza su un circuito dove non è facile sorpassare. In griglia di partenza, subito dopo c'è l'altra Rossa di Sainz con la Mercedes di Russell . I piloti dovranno fare i conti con le temperature elevate e la gestione gomme. Gara diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW .

È una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri visto che è usata per i test invernali da diverse stagioni. Il layout non è particolarmente favorevole ai sorpassi, ma nel complesso può essere considerato un notevole banco di prova per valutare ulteriormente le nuove monoposto, dato che la pista catalana è una vera e propria galleria del vento a cielo aperto. Non sollecita troppo motore e cambio, tuttavia, i lunghi curvoni e l’asfalto abrasivo sottopongono a forti sollecitazioni gli pneumatici. E occhio alle temperature .

GP Spagna,quante soste? Le stretegie

Pirelli ha portato in Spagna le mescole più dure: C1 per la Hard, C2 per la Medium, la C3 per la Soft. Quella a due soste rappresenta la strategia più veloce per la gara di oggi, ma non sono da escludere i tre pit-stop. Verosimile l’uso della gomma media al via per uno stint lungo. Quanto alle altre gomme, sappiamo che la Soft dà di più in termini di velocità rispetto alla media, ma ha come "effetto collaterale" una durata minore. La mescola più dura, la Hard, è invece più lenta rispetto alla media di oltre un secondo al giro. Tornando alla Soft, le sue caratteristiche la rendono appetibile a chi ha dimostrato di avere un buon passo gara.