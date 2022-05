World Stars Football Match, in campo i piloti F1

Dopo una pausa dovuta al Covid torna la tradizionale partita di beneficenza allo stadio Louis II. In campo per la 29^ edizione del World Stars Football Match, come sempre alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 ci sarà la Nazionale Piloti e lo Star Team. Alla presenza del Principe Alberto II, tanti i campioni in campo nel Principato, a partire dalle panchine che con Claudio Ranieri, Didier Deschamps e Oscar Damiani. Saranno della partita, tra gli altri Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Max Biaggi, Nico Rosberg. E ancora: Francesco Totti e Dominik Paris.

Appuntamento in diretta dalle ore 18.45 con il pre partita su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Inizio alle ore 19: telecronaca di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. A bordocampo Federica Masolin.