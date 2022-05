Disavventura per il pilota dell'Aston Martin, all'indomani del GP di Spagna: come si legge sul quotidiano El Periodico, alcuni rapinatori vedendo la sua auto parcheggiata in hotel con il finestrino abbassato ne hanno approfittato per impossessarsi dello zaino con AirPod e documenti del pilota tedesco. Vettel non si è dato per vinto, ha cercato di sfruttare la geocalizzazione e li ha inseguiti con il monopattino elettrico, ma è riuscito a recuperare solo le cuffie