Charles Leclerc si conferma il migliore in qualifica, prendendosi l'ennesima pole della stagione, la seconda di fila nella sua Monaco. Grande Ferrari, con Sainz che completa la prima fila. Attenzione però al meteo, che domenica potrebbero stravolgere tutto. La gara di Montecarlo è in diretta alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MONACO, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE