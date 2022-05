Dennis Hauger vince la Sprint Race a Montecarlo: è doppietta della Prema, con il secondo posto di Daruvala. Terzo è Armstrong. In classifica generale resta leader Drugovich, con un vantaggio di 25 lunghezze su Pourchaire. Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

In Formula 2, dopo ore di confronto la commissione corse di Montecarlo ha infine partorito nella tarda serata di ieri la propria decisione in merito alle travagliate qualifiche del venerdì, nel corso delle quali un incidente di Drugovich (MP) aveva condizionato i tempi realizzati all’ultima tornata valida da Lawson Carln) e Iwasa (Dams), più veloci sì ma in regime di bandiere gialle. Dunque, a Lawson e Iwasa sono stati cancellate le relative prestazioni, mentre a Felipe Drugovich è stata confermata la Pole-position di gara 2 pur avendo causato, suo malgrado, la yellow flag che ha poi condizionato i rivali. E’ seguita una pioggia di provvedimenti, fra retrocessioni in griglia e decurtazione di punti dalla licenza che ha un po’ sconvolto l’ordine di partenza, ulteriormente scombussolato dal secondo forfait consecutivo di Ralph Boschung (Campos) e dal via a fondo gruppo del suo compagno di scuderia Olli Caldwell.

Il ribaltamento delle prime dieci posizioni, come da prassi, nello schieramento per la Gara Sprint, ha fatto poi il resto. Davanti a tutti Hughes (Van Amersfoort) con accanto il campione uscente di F3 Hauger (Prema). Pourchaire in quarta fila, Drugovich in quinta. Allo spegnimento di semafori Hughes stalla creando un gran rischio a chi proveniva da dietro. Davanti è subito bagarre con Hauger e Daruvala che prendono la testa…Drugovich fora la posteriore destra e rientra in pit, dove a sorpresa monta delle gomme rain sperano nella pioggia. Pourchaire intanto è sesto. Al sesto giro Drugovich torna e cambia ancora gomme, poi alla tornata successiva si ritira. Al nono giro Novalak esce dalla Rascasse toccandosi con Iwasa (che rompe l’ala), completando la disfatta del team MP: Safety Car. Al quattordicesimo giro riparte la corsa, la MP rimanda in pista attardato di 5 giri Drugovich –anche penalizzato-, con gomme rain, poi lo richiama nuovamente ai box: c’è un problema al pit limiter e stanno cercando di comprenderlo con questa serie di out-in, scontando anche tutte le penalità. Sempre Hauger al comando.

A nove giri dal termine della corsa. Non accade più nulla, né arriva la pioggia. Solo una lunga sequenza di giri veloci per conquistare il punticino addizionale. Sul traguardo piombano nell’ordine Hauger (Prema), Daruvala (Prema) e Armstrong (Hitech), mentre Doohan (Virtuosi) porta a casa il giro veloce. In classifica generale resta leader Drugovich, con un vantaggio di 25 lunghezze su Pourchaire, oggi solo sesto. Felicissimo all’arrivo il norvegese della prema: “Vincere è bello, a Montecarlo è meglio, realizza il sogno che avevo sin da piccolo…”. Anche Daruvala è soddisfatto: “Son contento per la squadra, ho provato a mettere pressione a Dennis, poi non sono riuscito a far di più, ma per il team questo uno-due è ottimo!”. Terza posizione per Armstrong, finalmente concreto: “Il podio era il mio obiettivo, ho cercato anche il giro veloce ma ero frenato da Daruvala nel terzo settore, però un podio a Montecarlo non può che farmi felice…”.