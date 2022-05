La vittoria di Montecarlo è stata la classica ciliegina sulla torta. Il momento d'oro di Sergio Perez prosegue e l'annuncio di oggi della Red Bull non fa che confermarlo. Il 32enne pilota messicano ha infatti prolungato per altri due anni il suo accordo con la scuderia austriaca che arriverà fino al 2024. Un rinnovo più che meritato per un pilota che sta vivendo una stagione brillante, come conferma la vittoria nel Principato, ma soprattutto il terzo posto nella classifica piloti alle spalle di Verstappen e Leclerc con 110 punti .

Horner: "Verstappen-Perez migliore coppia possibile per la Red Bull"

leggi anche

Verstappen dopo il GP di Monaco: "Grande strategia e super Perez"

Con il successo di Montecarlo Perez ha centrato la terza vittoria in carriera in Formula 1. Da quando è entrato a far parte della Red Bull Checo ha svolto un lavoro fantastico", ha dichiarato Christian Horner, team principal della Red Bull. "Più volte ha dimostrato non solo di essere un magnifico giocatore di squadra, ma con l'aumentare del suo livello di confidenza è diventato una vera forza da tenere in considerazione nella parte superiore della griglia. Quest'anno ha fatto un altro passo avanti e il divario con il campione del mondo Max si è ridotto in modo significativo, come dimostra la sua splendida pole position a Jeddah all'inizio dell'anno e la sua meravigliosa vittoria a Monaco proprio lo scorso fine settimana. Per noi, tenere il suo ritmo, la sua abilità in gara e la sua esperienza non era una scelta obbligata e siamo lieti che Checo continuerà a correre per la squadra fino al 2024. Insieme a Max crediamo di avere un'accoppiata di piloti in grado di portarci ai più grandi premi della F1"