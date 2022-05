Max Verstappen esalta la vittoria di Checo Perez: "E' uno straordinario risultato, sono contento per lui. Oggi il team ha fatto una grande strategia per battere la Ferrari. Ho aumentato il vantaggio su Leclerc, quindi il bicchiere è mezzo pieno". Il Mondiale torna tra due settimane a Baku: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Battuto Leclerc? Io ho fatto il meglio che potevo dopo ieri. Una volta che siamo rimasti bloccati con la bandiera rossa in qualifica siamo partiti quarti e abbiamo fatto un buon lavoro. Soprattutto con la strategia per passare le Ferrari . Come team possiamo essere molto contenti. La gara è stata frenetica per via della pioggia e di altre cose, ma siamo stati bravi . Io ho aumentato il vantaggio in classifica e questo rende il mio bicchiere mezzo pieno. Asfalto era molto scivoloso, noi non abbiamo mai guidato queste auto sul bagnato. Vittoria Checo? Straordinario risultato , sono molto contento per lui"

Perez: "E' un sogno che si realizza"

"Sogno che si realizza. Da pilota sogni di vincere qui. Dopo la gara di casa non c’è GP più speciale da vincere. Vincere qui in questo modo è incredibile. Ce la siamo resa difficile da soli sul finale. Alla fine per noi è stata dura, avevo il graining e ho dovuto fare attenzione per non commettere errori avendo dietro Carlos. Non è stato semplice. Oggi è stata una giornata enorme per me e per il mio paese. Sono molto contento. Oggi ho corso con il casco di Pedro Rodriguez, lui sarebbe super orgoglioso oggi"