Il monegasco non è mai salito sul podio a Baku ma per lui è un posto speciale: qui ha vinto in Formula 2 con dedica toccante al papà scomparso pochi giorni prima, qui ha ottenuto i suoi primi punti in F1 con l'Alfa. L'anno scorso centrò la pole ma poi la Ferrari non aveva il passo per giocarsela con i più forti.

Dalla maledizione di Monaco per Leclerc alla maledizione di Baku per Verstappen. Il campione del mondo in Azerbaijan non è mai salito sul podio, nel 2018 speronato dal compagno di squadra Ricciardo, l'anno scorso tradito dallo scoppio di una gomma quando aveva la gara in pugno. Inutile però contare sulla sfortuna altrui, anche perché il conto SuperMax in questo avvio di stagione lo ha già pagato con ben due ritiri.

Anche Charles non è mai salito sul podio a Baku ma per lui è un posto speciale: qui ha vinto in Formula 2 con dedica toccante al papà scomparso pochi giorni prima, qui ha ottenuto i suoi primi punti in F1 con l’Alfa. L’anno scorso centrò la pole ma poi la Ferrari non aveva il passo per giocarsela con i più forti. Un problema, quello di non riuscire a capitalizzare la qualifica che seppur per motivi diversi, continua a perseguitare Leclerc: 14 pole in carriera ma appena 4 vittorie.