Realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo, la livrea che vedremo in Azerbaijan rende omaggio a Tonale, la prima C-SUV elettrificata del marchio, che segna la metamorfosi del brand verso una nuova era della connettività e dell’elettrificazione, pur mantenendo intatto l’inimitabile DNA di nobile sportività italiana dal 1910 che l’ha reso un’icona a livello globale. Qui tutti i dettagli. Il weekend di Baku è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW