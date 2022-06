Charles Leclerc ha un dato impressionante fino ad ora: il monegasco ha chiuso le 22 sessioni di prove libere sempre in prima e seconda posizione. Costantemente veloce, oggi ha anche sfogato la 'rabbia' di Monaco. Una forza del genere adesso va tradotta in punti anche in gara. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE