Dopo le parole del team principal Binotto alla BBC sugli obiettivi Ferrari e la volontà di non parlare di titolo mondiale (dichiarazioni interpretate male o che vogliono togliere pressione ai piloti?), il monegasco ha invece ribadito il suo. E prima di scendere in pista in Azerbaijan ha aggiunto: "Credo nel team, abbiamo fatto un errore a Monaco ma non dobbiamo dimenticare quanto fatto finora". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE