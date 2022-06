Altra tappa importante per il campionato, il Circus si sposta a Baku. Qui il programma completo e gli orari per non perdere nulla del weekend: GP live domenica alle 13 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con 3 appuntamenti in pista, a partire dalla Formula 1. Fino a domenica 12 giugno, tutti a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan di F1: la gara è in programma domenica alle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni di Roberto Chinchero. In pista anche la Formula 2.