Charles Leclerc ha piazzato la zampata nel venerdì di Baku, con la Ferrari che si è mostrata competitiva, grazie anche alla nuova ala scarica nel posteriore. Perez e Verstappen si sono accodati, ma la Red Bull è molto veloce sul passo gara. Attenzione dietro alla voglia di mettersi in mostra di Alonso e Gasly. La caccia alla pole parte alle 16: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La zampata di Charles Leclerc. Per ora è stato il monegasco a Baku a ridimensionare le due Red Bull nella seconda sessione di libere. E’ stato lui infatti il pilota più veloce della prima giornata in pista in Azerbaijan con una Ferrari velocissima e rivista anche con una nuova ala scarica al posteriore. Pensata per la pista di Miami ma poi non sdoganata in Florida, si è rivelata invece qui la soluzione ideale per assicurare ai due ferraristi il necessario carico nei tratti lenti ma trovare anche una velocità in fondo al lungo rettilineo di oltre due chilometri. Si giocherà tutto lì.

Perez e Verstappen si sono per ora accodati al monegasco in classifica ma in velocità massime e passo gara non hanno certo sfigurato. La lotta più grande per il team austriaco sembra invece ancora la problematica all’ala mobile. Sainz invece ha litigato soprattutto con il traffico nel suo giro buono chiudendo quinto dietro a un super Alonso, ma in casa Ferrari c’è velato ottimismo da parte di entrambi. C’è ovviamente ancora qualcosa da sistemare per essere al top in qualifica ma soprattutto inattaccabili anche domenica sul passo. Per evitare situazioni simili all’Arabia e Miami, perché contro la Red Bull la F1-75 sul rettilineo in velocità è ancora un po' vulnerabile e gli avversari lo sanno. Nonostante siano stati fatti passi avanti importanti lato efficienza e anche con la nuova ala.

Sarà ancora lotta aperta e non solo là davanti. Perché dietro Ferrari e Red Bull c’è la gara a mettersi in mostra, in classifica e per il futuro. Della partita a centro gruppo ci sono infatti sia Alonso che Gasly. Due con grinta da vendere e destinazioni future ancora non così certe.