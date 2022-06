così al via

Uno straordinario Charles Leclerc si prende la pole anche in Azerbaijan, la sesta della stagione e la quindicesima della carriera. Dietro di lui le due Red Bull di Perez e Verstappen, Sainz quarto con la seconda Ferrari. McLaren fuori dalle Top-10. La gara di Baku è in diretta alle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it GP BAKU, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE