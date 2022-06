Impressionanti immagini di Hamilton che a fine gara (4° al traguardo) esce distrutto da una Mercedes che continua a dare problemi di saltellamento (porpoising). Toto Wolff via radio: "Scusa per questa scatola di m....". Il Mondiale torna tra una settimana in Canada: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

VIDEO. LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DI HAMILTON A FINE GARA