La situazione legata all'affidabilità della Ferrari era già complessa alla vigilia del GP di Baku, con la rottura della parte elettrica del turbo sulla macchina di Leclerc a Barcellona. Gli zero con la Red Bull in questo Mondiale sono adesso tre per parte. Al di là delle classifiche, ora serve ritrovare affidabilità. Il Mondiale torna domenica prossima a Montreal: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

