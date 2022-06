Russell: "Allarme porpoising". La replica della F1

"Con questo porpoising è solo questione di tempo prima che si verifichi un grave incidente". Questo l'allarme lanciato da Baku dal britannico George Russell sul continuo saltellamento delle 'nuove' vetture. Pronta è arrivata la replica della Formula 1: "Dopo ogni cambiamento è necessario un periodo di assestamento". Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

