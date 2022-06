A Montreal tutto pronto per il nono appuntamento del Mondiale. Che weekend dobbiamo attenderci? Davanti a un pubblico che ha voglia di riabbraccire la F1 dopo oltre due anni, la Red Bull tenterà un altro allungo e la Ferrari cercherà di reagire dopo i problemi di affidabilità avuti a Baku. Il rischio penalità incombe su Leclerc. Ecco tutti i temi del GP spiegati da Mara Sangiorgio. Domenica gara live alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

