Il team di Brackley ha portato sulla pista canadese un esemplare di fondo che presenta novità in due elementi sulla macchina di Hamilton. Dall'utilizzo di due tiranti, oltre a quello posteriore la FIA ora consente l'uso anche di un altro in posizione più avanzata, a un evidente taglio centrale. L'obiettivo è contrastare il porpoising. Tutto il weekend di Montreal è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

