Ora non ci sono più dubbi sul futuro del pilota francese. Tutto chiarito dal team principal Franz Tost nella conferenza di Montreal: "Sarà con noi nella prossima stagione, senza alcun dubbio".

Il futuro di Pierre Gasly adesso è chiaro. Del pilota francese ha parlato Franz Tost, team principal dell'AlphaTauri, nella conferenza di Montreal: "Sarà con noi anche nel 2023, lo confermo al cento per cento". In precedenza Tost aveva detto del 26enne di Rouen: "Ci sono stati problemi di affidabilità che non sono ovviamente dipesi da lui, ma da errori del team. Sono felice che a Baku abbia dimostrato quanto è forte, ha le capacità per stare davanti, spetta solo al team dargli una macchina davvero competitiva".