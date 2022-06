Lewis Hamilton sorride dopo il terzo posto di Montreal: "E' un podio inaspettato, travolgente a livello emotivo. Siamo migliorati in questo weekend, dobbiamo continuare a spingere. La schiena? Sta bene, sono tornato giovane". Il Mondiale torna tra due settimane a Silverstone: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"Questo terzo posto è travolgente a livello emotivo per me. Per tutto l’anno abbiamo faticato con la macchina e come team abbiamo sempre cercato di tenere la rotta, stare concentrati senza mai mollare. Sono fiero del mio gruppo e di tutti quelli che lavorano in fabbrica. Gli altri sono più veloci di noi al momento, ma noi stiamo dando tutto e ci stiamo avvicinando. Dobbiamo continuare a spingere e alla fine speriamo di poterci avvicinare e lottare con loro. Cambiamento da venerdì a oggi? Alla fine abbiamo preso gli altri grazie alla safety car, ma siamo migliorati tanto. Abbiamo lavorato anche al simulatore e poi abbiamo portato questi lavori nel weekend di gara. Non mi aspettavo il secondo podio dell’anno qui ed è speciale perché qui ho vinto il mio primo GP. Adoro Montreal. La schiena? Sta bene, sono tornato ad essere giovane".